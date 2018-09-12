Португалия: легко ли попасть к кардиологу

Организация-регулятор в области здравоохранения (ERS) выяснила, что пациентам приходится ждать больше года консультации по кардиологии в Больничном центре Западного Лиссабона (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, CHLO). В пяти случаях рекламаций пациенты ждали новой консультации от 596 дней до 791 дня.

В частности, одна из ситуаций, мотивировавших проверку со стороны ERS, заключалась в «последовательной отмене последующей консультации по кардиологии пациентке, которая в итоге умерла во время госпитализации в CHLO из-за явной сердечной недостаточности».

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) объединяет госпитали São Francisco Xavier, Santa Cruz и Egas Moniz.