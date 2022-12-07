Португалия: Лейрия, Брага и Визеу - лучшие англоязычные районы

В рейтинге лидирует Брага, за ней следуют Коимбра и Порту, заключает Education First (EF).

Исследователи проанализировали данные более 2,1 млн человек, для которых английский язык не является родным, в 111 странах и регионах.

Впервые с момента публикации этого исследования Лиссабон и Порту не борются за первое место в списке португальских городов, где лучше всего говорят по-английски. Порту завоевывал этот титул последние три года.

«Результаты этого года отражают последствия пандемии. От тревожного снижения уровня владения английским языком среди молодежи до высокого уровня владения английским языком за пределами крупных городских центров, что имеет значение для удаленной работы», - комментирует координатор исследования Кейт Белл.

Уровень владения английским языком в Браге (640 баллов) находится на одном уровне с лучшими столицами мира: Амстердамом (673 балла) и Копенгагеном (664 балла).

Коимбра занимает 2 место на подиуме городов с 631 очком, а Порту - 3 с 630 очками. Авейру и Лиссабон, набравшие по 622 балла, замыкают пятерку лидеров.

В классификации по районам Лейрия, Брага и Визеу, которые занимают первые места, набрали 636, 631 и 630 баллов соответственно. Порту (629 баллов) и Авейру (624 балла) замыкают пятерку лучших, в то время как Лиссабон занимает лишь шестое место в рейтинге с 622 баллами.

В целом в этом году результаты португальцев на тестах были хуже, чем в прошлом. Португалия опустилась на две позиции, заняв 9 место, уступая Швеции (7 место) и Финляндии (8 место). Несмотря на это, португальская страна сохраняет статус «высокого уровня владения языком», которого она впервые добилась три года назад.

В мировом рейтинге лидируют Нидерланды. Австрия , с другой стороны , сохраняет 2-е место, а Норвегия замыкает пьедестал стран, где лучше всего говорят по-английски. С другой стороны, Йемен (109-е место), Демократическая Республика Конго (110-е место) и Лаос (111-е место) - страны с самым низким уровнем владения английским языком.

Между тем, такие страны, как Россия, Турция, Украина, Испания, Греция и Италия, входят в группу, которая больше всего улучшила свой уровень английского языка по сравнению с прошлым годом.