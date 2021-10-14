Португалия: лекарства-дженерики сэкономили 327 млн евро

Согласно данным онлайн-счетчика, созданного APOGEN - Португальской ассоциацией дженериков и биосимиляров и Национальной ассоциацией аптек (ANF), лекарства-дженерики, продаваемые в аптеках, позволили сэкономить 327 млн евро государству и португальским семьям в первые девять месяцев 2021 года .

Эта оценка включена в «Исследование восприятия дженериков в Португалии», проведенное GfK Metris для APOGEN.

По данным этой ассоциации, только в 2020 году непатентованные лекарства принесли семьям и государству рекордную экономию в размере более 462 миллионов евро, что позволило «выделять больше ресурсов в национальной системе здравоохранения».

При более тщательном анализе документ также показывает, что за девять лет, с 2011 по 2022 год, генерики сэкономили более четырех млрд евро.

Дженерики присутствуют на национальном рынке более 20 лет, и правда в том, что они все чаще пользуются популярностью как среди потребителей, так и среди медицинских работников. Согласно этому исследованию, 85% опрошенных пользователей считают существование дженериков «положительным» или «очень положительным», и лишь 15% говорят, что не хотят их использовать.