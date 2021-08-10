Португалия: лесные товары составляют десятую часть экспорта

Португалия экспортирует больше лесных товаров, эта категория становится все более весомой в национальном торговом балансе и уже составляет почти десятую часть от общего объема.

В первом полугодии 2021 года этот сегмент достиг 2713 млн евро.

Экспорт лесных товаров увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1,7% по сравнению с первой половиной 2019 года, сообщает Национальный институт статистики (INE).

Среди этих товаров выделяются мебель, деревянные конструкции и плетеные изделия, экспорт которых увеличился на 32,8%, в основном во Францию.