Португалия: лесные товары составляют десятую часть экспорта

Вторник, 10 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: лесные товары составляют десятую часть экспорта

Экспорт мебели, деревянных и ротанговых конструкций увеличился на 96 миллионов евро.

Португалия экспортирует больше лесных товаров, эта категория становится все более весомой в национальном торговом балансе и уже составляет почти десятую часть от общего объема.

В первом полугодии 2021 года этот сегмент достиг 2713 млн евро.

Экспорт лесных товаров увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1,7% по сравнению с первой половиной 2019 года, сообщает Национальный институт статистики (INE).

Среди этих товаров выделяются мебель, деревянные конструкции и плетеные изделия, экспорт которых увеличился на 32,8%, в основном во Францию.

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