Португалия: летом в аэропорту Фару появится 18 новых маршрутов

Четверг, 02 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: летом в аэропорту Фару появится 18 новых маршрутов

В их число входит шесть принципиально новых направлений: Орхус, Рим, Страсбург, Бильбао, Джерси и Эксетер.

Летом в международном аэропорту Гаго Коутиньо в Фару появится 18 новых маршрутов и шесть новых направлений, в общей сложности 81 рейс в 71 город.

Компания ANA Aeroportos de Portugal - Vinci Airports указала в своем заявлении, что 18 новых маршрутов, запланированных на лето в Фару, включают шесть «совершенно новых направлений», а 12 укрепят «существующие маршруты, но теперь будут обслуживаться большим количеством авиакомпаний».

Полеты из аэропорта Фару позволят предоставить новые возможности в Алгарве в период большого притока туристов в регион и «консолидировать предложение, а также региональную и национальную туристическую активность», считает менеджер аэропорта.

«Основные страны для полета в аэропорт Фару - Великобритания, Ирландия и - Франция, увеличивают предложение мест по сравнению с летом 2019 года», - подчеркнули в компании, отметив также, что новые рейсы будут способствовать «росту стратегических рынков».

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