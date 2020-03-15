Португалия: льготное кредитование для малого бизнеса

Воскресенье, 15 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: льготное кредитование для малого бизнеса

Правительство решило оказать поддержку фирмам на фоне ситуации с эпидемией.

Правительство страны решило поддержать малый туристический бизнес на фоне ситуации с эпидемией коронавируса и обеспечить предпринимателей льготными кредитами. На эти цели из бюджета выделено более 2 млн евро. По словам чиновников, уже сейчас у малого бизнеса, работающего в сфере туризма, наблюдается дефицит ликвидности (недостаток средств на счетах), что может привести к банкротствам. По мнению чиновников, уже в ближайшее время малый туристический бизнес должен столкнуться с серьезными проблемами.

Кредитные линии откроют для финансирования маленьких компаний с максимальным числом сотрудников 10 человек, и оборотом не более 2 млн евро.

«Фирмам необходимы средства, чтобы выполнить свои финансовые обязательства, для того чтобы позже, после восстановления экономики, погасить задолженность», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее правительство Португалии объявило о финансовой поддержке компаний среднего бизнеса в сфере туризма, оборот которых сократился на 20%. Также было объявлено об отсрочке налоговых обязательств на месяц без каких либо штрафов.

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