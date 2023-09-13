Португалия: лицензирование строительства упало на 10 процентов

Среда, 13 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: лицензирование строительства упало на 10 процентов

Количество выполненных работ в Португалии также сократилось на 2,1%.

По данным INE, во втором квартале года было лицензировано в общей сложности 5700 зданий.

Из которых 75,7% были новостройками, а 79,9% из них предназначались для жилья.

Алентежу стал единственным регионом, показавшим рост общего количества лицензированных зданий по сравнению со 2 кварталом 2022 года (+1,3%).

Наибольшее снижение было зафиксировано в Алгарве (-27,6%) и в столичном регионе Лиссабона (-21,5%) .

Количество зданий, лицензированных для нового строительства и реконструкции, также сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди различных регионов страны в сравнении с прошлым годом количество лицензий на строительство новых зданий выросло только на Азорских островах (+6,3%).

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