Португалия: лидер по количеству автомобилей на жителя

Согласно ему, никогда еще не было так много легковых и грузовых автомобилей, циркулирующих по дорогам Португалии: в 2017 году португальский автопарк насчитывал 6.041.200 автомобилей. Таким образом, был побит предыдущий максимум, который был датирован 2011 годом, до начала одного из отрезков худших лет для отрасли. Рекордному показателю способствовало восстановление автомобильного рынка в последние годы.

Также, согласно ACAP, каждый житель округа Порту имеет, в среднем, больше автомобилей, чем те, кто живет в округе Лиссабона: соответственно, 1,9 и 1,8.

Более высокую «плотность» автомобилей в Порту ACAP объясняет экономическим ростом и влиянием туризма.

«В последние годы Лиссабон находился на уровне экономического развития, превосходящем Порту. Однако в Порту наблюдался туристический бум, влияние которого было большим, чем в Лиссабоне», - говорит генеральный секретарь ACAP Элдер Педру.

Руководитель ACAP добавляет, что «в нескольких муниципалитетах Порту, таких как Гайя, Вила-ду-Конде и Майя, имело место большее экономическое развитие, чем в муниципалитетах Лиссабона».

Однако самое большое количество автомобилей на каждого жителя, как оказалось, не в Порту и не в Лиссабоне, а на Азорских островах и на Мадейре (2,1 автомашины на одного жителя) и в районе Сетубала (два автомобиля на одного жителя).

Цифры, приводимые ACAP, также показывают, что большинство автомобилей, купленных португальцами в прошлом году, были дизельными. Однако доля на рынке новых автомобилей, работающих на дизельном топливе, сокращается уже четвертый год подряд, в 2017-м - до 60,9%. Для сравнения, в 2013 году показатель составлял 72,3%.

«Снижение доли на рынке дизельных автомобилей - это европейская тенденция, и Португалия не является исключением», - говорит Элдер Педру.

Вместе с тем, Португалия занимает вторую по величине долю дизельных автомобилей в Европе. По данным ACEA (Ассоциации, представляющей европейских производителей автомобилей), из стран Старого континента только в Ирландии дизельных автомобилей больше, чем в Португалии, с 65,2%-ной долей на авторынке).

В то же время, набирают обороты продажи новых автомобилей с бензиновым двигателем. В прошлом году на них приходилось более трети (34,4%) авторынка, в то время как в 2013-м эти транспортные средства представляли чуть более четверти рынка (25,7%) новых автомобилей.

Потеря влияния дизельными автомобилями также способствует росту рынка альтернативной энергии: на гибридные, электрические транспортные средства и работающие на природном газе приходилось 4,7% автомобилей, купленных в прошлом году.

ACAP предлагает вернуть стимулы для списания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, однако правительство пока не дало ответ на данное предложение. «Без поддержки, - утверждает ассоциация, - автомобили португальцев будут становиться все старше: в 2017 году средний возраст легкового автомобиля в Португалии составлял 12,6 лет, в 2016 году - 12,5 лет. «Автомобилисты пока не оправились от потерь рынка в годы рецессии», - поясняет Элдер Педру.