Президент УЕФА Александр Чеферин заверил 5 апреля, вскоре после переизбрания на третий срок, что он поддерживает совместную заявку Португалии, Испании, Марокко и Украины на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«Я считаю кандидатуру члена УЕФА нашей кандидатурой и считаю целесообразным присоединиться к Марокко, которое очень близко к Португалии и Испании», - сказал Чеферин на пресс-конференции.

Словенец Александр Чеферин, выступавший по окончании 47-го Конгресса УЕФА, который проходил в Лиссабоне, заверил, что его не удивляет тот факт, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта оставил Украину в иберо-марокканском футбольном проекте.

«Я не понимаю по-португальски, но мне сказали, что перевод правильный. Я был в восторге от выступления, потому что Антонио Кошта любит футбол», - сказал словенец, ставший президентом УЕФА в 2016 году.