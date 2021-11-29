Португалия лидирует по числу случаев нового вида Covid

По крайней мере 44 страны уже ввели ограничения на поездки из-за варианта «омикрон»: из ЕС, который приостановил полеты из южной части Африки, в Японию, Израиль и Марокко, которые закрыли границы.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающий беспокойство вариант».

Он был впервые обнаружен в середине ноября в некоторых странах юга Африки. С тех пор новый штамм был секвенирован в странах на всех континентах - Португалия лидирует в Европе с 13 подтвержденными случаями «омикрона», столько же, сколько и Нидерланды.

Некоторые из стран объявляют об ограничениях на поездки в государства южной Африки и из них.

26 ноября ВОЗ призвала страны не вводить ограничения для путешественников из южной части Африки, утверждая, что национальные органы здравоохранения должны принять «научный подход, основанный на оценке риска» и дождаться сбора дополнительных данных по «омикрону».

Однако 29 ноября агентство ООН опубликовало отчет, в котором предупреждает, что глобальный риск, связанный с новым вариантом, «очень высок», что может означать возникновение новых волн Covid-19.

29 ноября Португалия выявила 13 случаев нового варианта «омикрон». С 28 ноября все пассажиры рейсов из Мозамбика, ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве обязаны соблюдать 14-дневный карантин после въезда. в материковую Португалию.

Испания вводит 10-дневный карантин по прибытии. Все путешественники, прибывающие из районов с «повышенным риском» должны будут соблюдать карантин, причем он может закончиться на седьмой день, если путешественник представляет диагностический тест с отрицательным результатом.

В свете борьбы с новым штаммом вируса ООН просит государства-члены принять приоритетные меры, «как можно быстрее ускорить вакцинацию против Covid-19, особенно среди группы риска, которая остается невакцинированной», а также усилить меры надзора.