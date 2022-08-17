Португалия лидирует по повышенной смертности в ЕС в июне

В июне избыточная смертность в ЕС снизилась второй месяц подряд, достигнув 6,2%, сообщил Евростат.

Тем не менее, Португалия имела самый высокий показатель среди всех государств-членов, зарегистрировав 24% в июне, то есть значение примерно в четыре раза выше, чем в среднем по Европе.

С появлением пандемии Covid-19 в марте 2020 года избыточная смертность в общинном блоке имела несколько циклов.

Впервые в период с марта по май 2020 года, достигнув «пика» в апреле того же года: на 25% больше смертей, чем в среднем за тот же месяц в период с 2016 по 2019 год.

Этот «пик» был снова превышен во время второй волны пандемии, при этом в ноябре 2020 г. было зарегистрировано увеличение избыточной смертности на 40% по сравнению с тем же периодом между 2016 и 2019 гг.

Однако с появлением вакцины в декабре 2021 г. показатели снизились.

Показатели государств-членов продолжают колебаться между увеличением и уменьшением, и в июне Португалия была страной ЕС с наибольшим увеличением (24%) избыточной смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года, за ней следует Испания (+17%) и Эстония (+16%).

Напомним, что в июле Главное управление здравоохранения уже упомянуло, что в этом месяце наблюдалась избыточная смертность после жары, с которой столкнулась Португалия.

Напротив, Болгария была страной ЕС с самым низким уровнем избыточной смертности в июне (-8%), за ней следовали Словакия (-2%), Италия (-1%) и Венгрия (-0,3%).