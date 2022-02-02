Португалия лидирует в ЕС по намерениям покупать электромобили

Это на 17 процентных пунктов выше среднего показателя по Европейскому союзу, согласно опубликованному сегодня опросу Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

По данным ЕИБ, «84% покупателей автомобилей в Португалии выразили намерение сделать выбор в пользу гибридного или электрического автомобиля при следующей покупке (на 17 процентных пунктов выше среднего показателя по Европе), а 16% продолжают отдавать предпочтение бензиновому или дизельному транспортному средству».

Выборочно 40% опрошенных признались в покупке гибридного автомобиля, и 44% - электромобиля, что особенно интересует покупателей старше 30 лет.

Что касается электромобилей, то покупатели в Португалии проявили больший интерес к предстоящей покупке, чем граждане любой другой страны ЕС.

Например, в Испании только 34% опрошенных признались, что выбрали электромобиль, в Италии - 27%, а в Германии - 23%.