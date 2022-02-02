Португалия лидирует в ЕС по намерениям покупать электромобили
84% опрошенных португальцев признают, что при следующей покупке автомобиля купят гибрид или электромобиль.
Это на 17 процентных пунктов выше среднего показателя по Европейскому союзу, согласно опубликованному сегодня опросу Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
По данным ЕИБ, «84% покупателей автомобилей в Португалии выразили намерение сделать выбор в пользу гибридного или электрического автомобиля при следующей покупке (на 17 процентных пунктов выше среднего показателя по Европе), а 16% продолжают отдавать предпочтение бензиновому или дизельному транспортному средству».
Выборочно 40% опрошенных признались в покупке гибридного автомобиля, и 44% - электромобиля, что особенно интересует покупателей старше 30 лет.
Что касается электромобилей, то покупатели в Португалии проявили больший интерес к предстоящей покупке, чем граждане любой другой страны ЕС.
Например, в Испании только 34% опрошенных признались, что выбрали электромобиль, в Италии - 27%, а в Германии - 23%.