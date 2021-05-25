Португалия лидирует в ЕС по снижению цен на связь

Ассоциация операторов электронных коммуникаций (APRITEL) заявила, что Португалия «лидирует в снижении цен на связь» в ЕС, согласно данным Евростата за апрель.

Согласно APRITEL, данные Евростат «еще раз демонстрируют сильную конкурентную динамику португальского рынка электронных коммуникаций», ссылаясь на то, что в среднем за последние 12 месяцев цены в Португалии упали на 0,9%, тогда как в ЕС - всего лишь на 0,2%.

Еще заметнее ситуация на рынке пакетных услуг, на которые в конце 2020 года уже подписались 88 из каждых 100 семей в Португалии. По данным APRITEL, Португалия является второй страной, где цены упали сильнее всего за последние 12 месяцев: минус 2,5% (больше только у Греции - на минус 3,2%).

APRITEL подчеркивает, что на основе данных Евростата сравниваются не уровни цен в разных странах, а динамика цен.