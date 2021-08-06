Португалия лидирует в ЕС по употреблению алкоголя в повседневной жизни.

Согласно данным Евростата, в Португалии пятая часть населения (20,7%) потребляет алкоголь ежедневно, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

Однако португальцы не входят в число европейцев с большим количеством эпизодов чрезмерного употребления алкоголя.

По дневному потреблению лидирует Португалия, за ней следуют две другие южноевропейские страны: Испания (13%) и Италия (12,1%). Самый низкий процент зарегистрирован в Латвии и Литве: около 1% населения употребляет алкоголь ежедневно.

Хорватия - это страна с самым высоким процентом населения (38,3%), заявившего, что они никогда не употребляли алкоголь или не употребляли его в течение последних двенадцати месяцев.

Несмотря на то, что Португалия является одной из стран с более частым употреблением алкоголя, она далеко не та страна, где наблюдается больше эпизодов чрезмерного потребления, что определяется потреблением эквивалента более 60 граммов чистого этанола в пищу за один раз.

Дания лидирует в этом рейтинге с 38% взрослых, которые признаются, что у них был такой эпизод, по крайней мере, один раз в месяц.

В совокупном выражении по Европейскому союзу в 2019 году данные Евростата показывают, что 8,4% употребляли алкоголь ежедневно , 28,8% - еженедельно, 22,8% - ежемесячно и 26,2% никогда не употребляли или не употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев. Ежедневное потребление алкоголя увеличивается с возрастом, хотя в старшей возрастной группе потребление снова падает.