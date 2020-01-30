Португалия: Lidl изъял из продажи опасные специи

Четверг, 30 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Lidl изъял из продажи опасные специи

В супермаркете призвали не употреблять продукт в пищу.

В сети супермаркетов Lidl заявили, что изымают из продажи три вида специй орегано (orégãos picados Kania 7,5 gramas), поскольку они опасны для здоровья потребителей. Представители компании выступили с официальным заявлением.

«Три лота LB91832, LA91832 и LC91834 от поставщика WEIAND GmbH изъяты из продажи. Причиной стало контрольное исследование, которое показало высокую концентрацию алкалоидов в специи. Учитывая существующий риск здоровья, мы призываем не употреблять этот продукт», - говорится в заявлении на официальном сайте Lidl.

Сообщается, что в супермаркете вернут деньги за товар, даже если у покупателей не сохранился чек.

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