Португалия: ликвидация SEF отложена на полгода

В законе было представлено обоснование необходимости усиления пограничного контроля в связи с пандемией Covid-19, но теперь решение о назначении этой услуги в конечном итоге принимается следующей исполнительной властью по результатам парламентских выборов 30 января.

Закон, опубликованный в Diário da República, предусматривал прекращение действия SEF 11 января 2022 года и определил, что текущие административные обязанности SEF в отношении иностранных граждан теперь выполняются Португальским агентством по миграции и убежищу (APMA).

Правительство должно было бы создать APMA в соответствии с законом и Институтом реестров и нотариусов (IRN) в дополнение к передаче полицейских полномочий PSP, GNR и PJ.

Но PS предложил отложить закрытие этой службы безопасности еще на шесть месяцев с обоснованием эволюции эпидемиологической ситуации по Covid-19 в последние недели в Португалии.

Ухудшение медицинской обстановки предусматривает «необходимость усиления пограничного контроля, особенно в отношении проверки соблюдения правил тестирования».

Таким образом, передача функций, против которой выступает PSD, была отложена на 180 дней.

Профсоюз SEF по расследованиям и инспекциям приветствовал решение парламента и тот факт, что PS «официально вернулась к государственному консенсусу, который уже объединил PCP, PSD и CDS».