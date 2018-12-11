Португалия ликвидировала задолженность перед МВФ

Об этом рассказало агентство Reuters в понедельник, 10 декабря.

При этом по графику последняя выплата должна была быть перечислена фонду в 2024 году, сообщает ТАСС.

Заем Португалии в размере 26 млрд евро был предоставлен после кризиса 2008 года, пишет iz.ru.

24 ноября стало известно, что размер первого транша для Украины от МВФ составит 1,5 млрд долларов. Также, по данным издания, размер второго и третьего траншей составит 1,2 млрд долларов. МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране.