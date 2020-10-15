Португалия: линии Торреш-Ведраш могут стать объектом Всемирного наследия

Исторические памятники, связанные с линиями Торреш-Ведраш, подвергаются постоянным улучшениям и реконструкциям, становясь все более популярными как туристический продукт.

В 2010 году, когда отмечалось 200-летие строительства оборонительных рубежей, были проведены восстановительные работы и открыты центры интерпретации, сумма инвестиций оценивалась примерно в шесть миллионов евро.

В 2014 году Ассамблея Республики провозгласила 20 октября Национальным днем ​​линий Торреш-Ведраш.

В марте 2014 года 114 фортов и военных дорог, составляющих так называемые линии Торреш-Ведрас, были классифицированы как национальный памятник, который ежегодно посещают не менее 10 000 человек.

Линии Торреш-Ведраш были построены под руководством английского генерала Веллингтона, командующего португало-английскими войсками в период наполеоновских войн, для защиты Лиссабона от французских войск между 1807 и 1814 годами.

Ассоциация исторического маршрута линий Торриш-Ведраш состоит из муниципалитетов Торреш-Ведраш, Арруда-душ-Виньюш, Лоуреш, Мафра, Собрал-де-Монте-Аграсу и Вила-Франка-де-Шира.