Португалия: линии Торреш-Ведраш могут стать объектом Всемирного наследия

Четверг, 15 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: линии Торреш-Ведраш могут стать объектом Всемирного наследия

Начался процесс подачи заявки на внесение знаменитого оборонительного комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исторические памятники, связанные с линиями Торреш-Ведраш, подвергаются постоянным улучшениям и реконструкциям, становясь все более популярными как туристический продукт.

В 2010 году, когда отмечалось 200-летие строительства оборонительных рубежей, были проведены восстановительные работы и открыты центры интерпретации, сумма инвестиций оценивалась примерно в шесть миллионов евро.

В 2014 году Ассамблея Республики провозгласила 20 октября Национальным днем ​​линий Торреш-Ведраш.

В марте 2014 года 114 фортов и военных дорог, составляющих так называемые линии Торреш-Ведрас, были классифицированы как национальный памятник, который ежегодно посещают не менее 10 000 человек.

Линии Торреш-Ведраш были построены под руководством английского генерала Веллингтона, командующего португало-английскими войсками в период наполеоновских войн, для защиты Лиссабона от французских войск между 1807 и 1814 годами.

Ассоциация исторического маршрута линий Торриш-Ведраш состоит из муниципалитетов Торреш-Ведраш, Арруда-душ-Виньюш, Лоуреш, Мафра, Собрал-де-Монте-Аграсу и Вила-Франка-де-Шира.

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