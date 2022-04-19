Португалия: линия поддержки туризма получила еще 150 млн евро

Вторник, 19 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: линия поддержки туризма получила еще 150 млн евро

Цель состоит в том, чтобы укрепить оборотный капитал компаний и позволить новые инвестиции.

Правительство решило увеличить еще на 150 млн евро кредитную линию, открытую в начале года.

Об этом заявил 19 апреля министр экономики и моря Антониу Кошта Силва.

Цель состоит в том, чтобы укрепить оборотный капитал, а также позволить бизнес-сообществу делать новые инвестиции.

Речь идет о линии поддержки туризма, созданной в январе с первоначальным вложением 150 млн евро.

Исполнительная власть решила «усилить линию еще на 150 миллионов евро», сообщил министр. Усиление уже было запрошено Ассоциацией отелей, ресторанов и аналогичных услуг Португалии (AHRESP), чтобы гарантировать выживание компаний.

По словам чиновника, это усиление важно, учитывая, что «туристический сектор имеет решающее значение для нашей экономики, он преобразовывается, восстанавливается, и мы надеемся, что эта траектория будет закреплена в будущем», - обосновал Антониу Кошта Силва.

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