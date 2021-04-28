Португалия: линия поддержки туризма увеличена на 20 млн евро

Линия господдержки предприятий микротуризма, созданная в марте 2020 года, в феврале прошлого года уже была усилена на 20 млн евро, и теперь на линию выделено суммарно 120 млн евро.

Правительство в своем постановлении указывает, что существует постоянный спрос со стороны туристических компаний на этот инструмент, в соответствии с которым было одобрено 12 370 заявок с финансированием в размере 117,7 миллиона евро, что соответствует уровню обязательств около 98%.

«Необходимо перейти к дальнейшему усилению линии, чтобы гарантировать самое важное на данный момент, а именно непрерывную государственную финансовую поддержку микро- и малых компаний в этом секторе, которая по-прежнему имеет важное значение на нынешнем этапе», - утверждает государственный секретарь по туризму Рита Маркеш.