Португалия: линия поддержки туризма увеличена на 20 млн евро

Среда, 28 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: линия поддержки туризма увеличена на 20 млн евро

Государство продолжает финансовую поддержку малых компаний в туристическом секторе.

Линия господдержки предприятий микротуризма, созданная в марте 2020 года, в феврале прошлого года уже была усилена на 20 млн евро, и теперь на линию выделено суммарно 120 млн евро.

Правительство в своем постановлении указывает, что существует постоянный спрос со стороны туристических компаний на этот инструмент, в соответствии с которым было одобрено 12 370 заявок с финансированием в размере 117,7 миллиона евро, что соответствует уровню обязательств около 98%.

«Необходимо перейти к дальнейшему усилению линии, чтобы гарантировать самое важное на данный момент, а именно непрерывную государственную финансовую поддержку микро- и малых компаний в этом секторе, которая по-прежнему имеет важное значение на нынешнем этапе», - утверждает государственный секретарь по туризму Рита Маркеш.

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