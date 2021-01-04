Португалия: «Lisboa, menina e moça» станет гимном Лиссабона

Это дань уважения исполнителю фаду Карлушу ду Карму, который умер в пятницу в возрасте 81 года.

Таково было единодушное решение членов муниципалитета столицы, всех сторон, объединившихся в «беспрецедентном жесте», сообщил мэр Лиссабона Фернанду Медина.

«Никто другой так не интерпретировал душу и чувства города Лиссабона» на протяжении всей своей долгой карьеры, - подчеркнул мэр.

Лиссабон также увековечит память о Карлуше ду Карму, дав его имя «улице, парку или значимому объекту столицы».