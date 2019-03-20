Португалия: Lisbon Fish and Flavours

Среда, 20 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Lisbon Fish and Flavours

В Лиссабоне пройдет фестиваль рыбы.

В апреле побывайте на фестивале «Peixe em Lisboa» («Рыба в Лиссабоне») и попробуйте инновационные гастрономические творения признанных португальских и зарубежных шеф-поваров.

В течение одиннадцати дней можно посетить гастрономические презентации, темой которых является рыба и морепродукты, побывать в лучших ресторанах и насладиться лучшими винами.

Параллельно даются уроки кулинарии для взрослых и для детей, а также работает рынок деликатесов с типичными продуктами лиссабонского региона и проводятся конкурсы «Лучшее сливочное пирожное» и «Лучший зазыв».

Если вы ценитель вкусной еды, не пропустите это событие!

Время проведения: с 4 по 14 апреля

Место проведения: Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa

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