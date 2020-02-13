Португалия: Lisbon Fish and Flavours

Четверг, 13 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: Lisbon Fish and Flavours

В апреле побывайте на фестивале Lisbon Fish and Flavours и попробуйте инновационные гастрономические творения признанных португальских шеф-поваров.

В течение одиннадцати дней можно посетить гастрономические презентации, темой которых является рыба и морепродукты, побывать в лучших ресторанах и насладиться лучшими винами.

Параллельно даются уроки кулинарии для взрослых и для детей, а также работает рынок деликатесов с типичными продуктами лиссабонского региона и проводятся конкурсы «Лучшее сливочное пирожное» и «Лучший зазыв».

Фестиваль пройдет в Pavilhão Carlos Lopes - Lisboa

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