Португалия: Lisbon & Sintra Filmfestival

Пятница, 30 Август 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Lisbon & Sintra Filmfestival

Кинофестиваль Лиссабона и Эшторила празднует кино как художественное творчество, подчеркивая в первую очередь его трансверсальность и магию, которую оно оказывает на другие виды искусства.

Провозгласив свой девиз, кинофестиваль исследует седьмое искусство, выделяя три конкретных аспекта кино – искусство, развлечение и промышленность – через работы выдающихся современных режиссёров.

Кинофестиваль Лиссабона и Эшторила ставит также задачу сделать эти города ежегодным местом встречи, незаменимым для тех, для кого кино не только развлечение, магия, мечта и гламур, но и повод для размышлений, творчества, обмена опытом и, прежде всего, получения удовольствия.

Lisbon & Sintra Filmfestival пройдет с 15 по 24 ноября

Фотогалерея

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