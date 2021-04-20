Португалия: лишь 10 процентов компаний надеются на рост в 2021 году

Вторник, 20 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: лишь 10 процентов компаний надеются на рост в 2021 году

Восстановление в первой половине 2022 года прогнозируют 15% респондентов.

17% считают, что восстановление экономического уровня произойдет во второй половине года. 30% не могут назвать конкретную дату.

Только 10% компаний считают, что к концу 2021 года они смогут достичь экономического уровня, аналогичного тому, который был до пандемии Covid-19.

Таковы результаты исследования, опубликованного CIP - Confederação Empresarial de Portugal .

Опрос проводился в рамках проекта «Vital Signs», разработанного CIP в партнерстве с Marketing Lab FutureCast ( ISCTE), он включал выборку из 618 компаний, из которых 4% - крупные.

Большинство (59%) компаний по-прежнему считают план выхода из чрезвычайного положения адекватным, но 20% называют его слишком медленным и ограничительным и 21% - слишком быстрым и неосмотрительным.

Что касается инвестиций, 31% компаний прогнозируют снижение в 2021 году по сравнению с 2019 годом, что является улучшением по сравнению с 46%, зарегистрированными ранее.

С другой стороны, почти половина (49%) компаний ожидают сохранения уровня инвестиций, а 20% - их увеличения.

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