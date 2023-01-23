Португалия: Лиссабон бьет рекорды по круизам

По данным порта Лиссабона, было выполнено 103 круизных промежуточных посадки (с пунктом отправления или назначения в этом порту), в которых приняли участие 88 292 пассажира.

В2022 году порт Лиссабона побил рекорды по количеству остановок и количеству пассажиров в круизах, отправляющихся из португальской столицы в качестве пункта отправления и/или назначения, впервые превысив сотню остановок в этом сегменте, объявила администрация 23 января.

«По сравнению с 2019 годом эти цифры представляют собой рост на 43% по весу и на 21% по количеству пассажиров», демонстрируя «интерес со стороны круизных операторов к посадке и высадке своих судов» в этом порту, добавили в администрации порта Лиссабона (APL).

По данным APL, с экономической точки зрения сегмент «поворота» приносит наибольшую прибыль пунктам назначения: пассажир, вылетающий из Лиссабона, тратит в городе в среднем 367 евро, согласно исследованию экономического воздействия круизной деятельности в Лиссабоне.

«Учитывая, что в 2022 году в порту Лиссабона было доставлено 45 276 пассажиров, речь идет о примерно 17 млн евро прямых экономических последствий, вызванных только людьми, которые начали свое путешествие в португальской столице», — подчеркнул председатель APL Карлуш Коррейя.

В целом порт Лиссабона зафиксировал 327 заходов круизных судов, «что на 5,5% больше, чем 310, зарегистрированных в 2019 году».

В 2022 году круизный терминал Лиссабона был признан лучшим в Европе по версии World Cruise Awards.