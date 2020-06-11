Португалия: Лиссабон больше не в сотне самых дорогих городов мира

Четверг, 11 Июнь 2020 Португалия

Португалия: Лиссабон больше не в сотне самых дорогих городов мира

Данные опубликованы международной консалтинговой компанией Mercer.

Жизнь в Лиссабоне для иностранцев стала значительно дешевле. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании Mercer, опубликовав список самых дорогих городов мира. В этом году португальская столица опустилась в рейтинге с 95-й на 106-ю позицию.

Mercer ежегодно публикует рейтинг самых дорогих для проживания городов. В составлении рейтинга учитывается стоимость продуктов питания, одежды, жилья, коммунальных услуг и транспорта. В пятерке самых дорогих городов в этом году оказались Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур. Самым дешевым для проживания признан Тунис.

Тем временем, эксперты отметили, что бензин в Лиссабоне остается одним из самых дорогих в Европе. Стоимость 95-го бензина в среднем составляет 1,61 евро за литр.

По мнению специалистов, рейтинг не обязательно означает, что жизнь в Лиссабоне подешевела и для самих жителей, так как он рассчитывается «в относительном выражении». Например, на позицию в рейтинге могло повлиять снижение роста цен на жилье в Лиссабоне, а также девальвация евро.

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