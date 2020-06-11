Португалия: Лиссабон больше не в сотне самых дорогих городов мира

Жизнь в Лиссабоне для иностранцев стала значительно дешевле. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании Mercer, опубликовав список самых дорогих городов мира. В этом году португальская столица опустилась в рейтинге с 95-й на 106-ю позицию.

Mercer ежегодно публикует рейтинг самых дорогих для проживания городов. В составлении рейтинга учитывается стоимость продуктов питания, одежды, жилья, коммунальных услуг и транспорта. В пятерке самых дорогих городов в этом году оказались Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур. Самым дешевым для проживания признан Тунис.

Тем временем, эксперты отметили, что бензин в Лиссабоне остается одним из самых дорогих в Европе. Стоимость 95-го бензина в среднем составляет 1,61 евро за литр.

По мнению специалистов, рейтинг не обязательно означает, что жизнь в Лиссабоне подешевела и для самих жителей, так как он рассчитывается «в относительном выражении». Например, на позицию в рейтинге могло повлиять снижение роста цен на жилье в Лиссабоне, а также девальвация евро.