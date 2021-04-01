Португалия: Лиссабон будет расти, но очень медленно

Четверг, 01 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон будет расти, но очень медленно

Из крупных европейских городов только Рим к 2025 году вырастет меньше, чем Лиссабон.

Об этом говорится в исследовании Oxford Economics.

Крупные города Южной Европы, которые в большей степени зависят от туризма, пострадали от пандемического кризиса и будут испытывать более медленное восстановление, чем другие крупные европейские города.

В большинстве крупных городов Европы, проанализированных в исследовании, экономическая активность не восстановится до 2022 года. Успеха достигнут Дублин (на статистику которого влияет регистрация интеллектуальной собственности в Ирландии), Бухарест (Румыния), Цюрих (Швейцария), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция), София (Болгария) и Варшава (Польша). Остальные 23 города, включая Лиссабон, восстановят экономику только в 2023 году.

Oxford Economics прогнозирует, что экономика Лиссабона вырастет примерно на 5% в период с 2019 по 2025 год. У Рима показатели еще хуже: 3%.

В среднесрочной перспективе аналитики Oxford Economics ожидают роста в крупных европейских городах «немного ниже» темпов до 2019 года, что объясняется длительным ущербом от пандемического кризиса.

В случае Лиссабона секторы, связанные с туризмом, такие как проживание и общественное питание, а также транспорт и торговля, вырастут в 2022 году до уровней, зафиксированных в 2019 году. Однако сектору искусства и развлечений потребуется еще год, и он полностью восстановится только в 2023 году.

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