Португалия: Лиссабон делает шаг назад

Совет Лиссабона собирается ввести новые ограничения. Самые большие изменения произойдут в выходные дни в сфере общественного питания и торговли.

После двух последовательных оценок с более чем 240 случаями Covid-19 на 100000 жителей муниципалитета Лиссабона, столица сделает шаг назад и вернет ряд ограничений.

Некоторые правила остаются (например, необходимость удаленной работы), но будут и новые ограничения - например, часы работы ресторанов и магазинов по выходным и праздникам.

7 правил, которые остаются

Обязательная удаленная работа, когда позволяет вид деятельности.

Рестораны, кафе и кондитерские открыты до 22:30 в будние дни.

Культурные шоу открыты до 22:30.

Розничная торговля продуктами питания открыта до 21:00 в будние дни.

Розничная торговля непродовольственными товарами работает в будние дни до 21:00.

Мероприятия на открытом воздухе с ограниченной вместимостью, которая будет определена Генеральным управлением здравоохранения (DGS).

Lojas de Cidadão с личным обслуживанием по предварительной записи.

7 правил, которые меняются

В выходные и праздничные дни откроются новые рестораны, кафе и кондитерские. Им придется закрывать двери до 15:30, а в праздничные и выходные дни также будут новые ограничения для людей за столом - внутри заведения максимум четыре человека в группе, а на террасах максимум шесть человек в группе. До сих пор вместимость группы была такой: внутри максимум шесть человек; и на террасах по 10 человек.

Свадьбы и крещения до сих пор можно было праздновать в Лиссабоне на 50% мест. Отныне разрешенная мощность снизится до 25%.

У розничной торговли продуктами питания будут новые часы работы в выходные и праздничные дни. Продуктовые магазины, например, будут закрываться в 19:00.

Непродовольственные предприятия, такие как магазины в торговых центрах, будут иметь еще более жесткие графики в выходные и праздничные дни: время закрытия - до 15:30.

До сих пор в Лиссабоне были разрешены занятия всеми видами спорта без участия публики. Отныне это будет возможно только для спорта со средней степенью риска и, конечно же, без зрителей. Что считается видами спорта со средней степенью риска: гандбол (в том числе в помещении, на пляже или на инвалидных колясках), акватлон, баскетбол, корфбол, футбол (включая пляжный), футзал, хоккей (на роликах) и волейбол.

По- прежнему можно будет заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе, но теперь компании будут ограничены шестью людьми.

Последнее изменение правил касается тренажерных залов: групповые занятия больше не допускаются.