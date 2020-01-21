Португалия: Лиссабон дружелюбно относится к семейным туристам
Компания Club Med поместила Лиссабон на вторую строчку в рейтинге мест, которые лучше всего подходят для отдыха всей семьей в 2020 году.
Club Med рассчитала индекс Ultimate для семейного отдыха для разных мест на всей планете и составила список из 25 городов:
первое место досталось Мадриду;
второе — Лиссабону;
третье — Лондону;
четвертое — Парижу.
Анализ велся с учетом того, сколько приходится туристам тратить на проживание, пропитание, развлечения и многое другое, что позволяет организовать интересный и безопасный отдых для людей самых разных возрастов, пишет ТАСС.
Как оказалось, в топовую десятку столица Португалии попала благодаря тому, что в день на отдых семьи в среднем тратят 93,38 евро (пятое место в рейтинге), а еда обходится в 8,96 евро (седьмое место). По другим показателям Лиссабон далеко опередил популярные места для поездки семейных пар с детьми.