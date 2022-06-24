Португалия: Лиссабон хочет ввести правила для скутеров и велосипедов

Советник по вопросам мобильности в Лиссабонской палате Анжелу Перейра объявил, что разрабатывается муниципальное постановление, направленное на решение проблемы неправомерной парковки велосипедов и скутеров в городе, которое должно вступить в силу в начале 2023 года.

«Мы находимся в процессе разработки постановления муниципалитета о беспрепятственной мобильности», - сказал советник.

«Мы ожидаем, что регламент будет завершен и утвержден как на заседании совета, так и на муниципальном собрании, после общественного обсуждения, до конца года, чтобы вступить в силу с начала следующего года», - добавил он.

В дополнение к регулированию совет работает на технологическом уровне над решением, которое позволяет «счетчику выключаться только в зонах, которые муниципалитет определяет как парковочные зоны».

В начале июня городской совет Лиссабона сообщил, что в португальской столице есть 11 000 общественных скутеров и велосипедов без док-станции и четыре оператора, управляющие этим парком.