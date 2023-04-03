Португалия: Лиссабон и Алгарве доминируют в онлайн-бронировании

Понедельник, 03 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон и Алгарве доминируют в онлайн-бронировании

Наибольшее количество ночевок было зарегистрировано в районе Лиссабона (7,5 млн), за ним следует Алгарве (7,4 млн).

Сектор туризма продолжал восстанавливаться в 2022 году, и Португалия стала седьмой страной в Европейском союзе (ЕС) с наибольшим количеством ночевок на онлайн-платформах, таких как Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor.

По данным Евростата, общий объем составил 25,2 млн человек - все еще меньше 31 млн, которые были за год до пандемии.

Анализ данных в региональном разрезе показывает, что наибольшее количество ночевок в этом типе размещения было зарегистрировано в столичном районе Лиссабона (7,5 млн).

За ним следуют Алгарве (7,4 млн), Север (5,2 млн), Центр (2 млн), Мадейра (1,5 млн) и Азорские острова (826 000).

В последнем квартале 2022 года было забронировано через онлайн-платформы 97 млн ночей в краткосрочных туристических объектах в Европейском союзе (ЕС).

Эти цифры также отражают увеличение на 25 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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