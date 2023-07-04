Португалия: Лиссабон и Алгарве - лучшие места для отдыха

По данным Европейской статистической службы, из 20 самых бронируемых направлений через такие платформы, как Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor, шесть находятся в Испании и Франции, пять в Италии, два в Португалии - АМЛ и Алгарве.

Возглавляет список Хорватия, и вкупе первая десятка предлагает все для пляжного отдыха на средиземноморском и атлантическом побережьях.

В период с июля по сентябрь 2022 года в АМЛ и Алгарве было зарегистрировано более 3,5 млн и 4,5 млн ночевок соответственно.

В 2022 году через четыре вышеупомянутые платформы (которые имеют соглашение об обмене данными с Евростатом) в Европейском союзе было зарегистрировано в общей сложности 547 миллионов ночевок.

Это на 50,4% больше, чем в 2021 году, и на 6,9% больше, чем в 2019 году (до пандемии Covid-19).