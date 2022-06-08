Португалия: Лиссабон и Порту - лучшие города для туризма, бизнеса и жизни

Таким образом, Лиссабон, Порту и Кашкайш сохраняют свое лидерство в рейтинге трех лучших муниципалитетов для ведения бизнеса, за ними следуют Брага и Коимбра.

Муниципалитеты Лейрии и Фуншала (Мадейра) занимают 6 и 7 место соответственно в этом рейтинге, который строился на базе измерения результатов и влияния бренда португальских муниципалитетов в сферах туризма, бизнеса и жизни.

Лучшими местами для жизни являются Лиссабон и Порту, за ними следуют Брага и Коимбра. Кашкайш поднимается на одну позицию и замыкает национальную «пятерку лучших». Вила-Нова-де-Гайя поднимается на пять позиций и занимает 6 место, за ней следуют Авейру, Фару, Сетубал и Лейрия.

В национальном «топ-25» в категории «туризм» на подиуме выделяются Лиссабон, Порту и Албуфейра, за которыми следуют Портимао и Синтра.