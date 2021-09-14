Португалия: Лиссабон и Порту - лучшие города для жизни, посещения и бизнеса

Исследование основано исключительно на количественных данных (официальная статистика, онлайн-опросы, эффективность веб-страниц и социальные сети муниципалитетов), которые составляют эффективность брендов 308 португальских муниципалитетов.

Лиссабон и Порту возглавляют общий рейтинг в этом году, а также другие три исследования, опубликованные Bloom Consulting.

При анализе лучших муниципалитетов для жизни в пятерку лучших, помимо Лиссабона и Порту, входят Коимбра, Брага и Визеу.

В сфере туризма лучшими муниципалитетами являются Лиссабон, Порту, Фуншал, Кашкайш и Портимао.

В бизнесе за Лиссабоном и Порту следуют Кашкайш, Вила-Нова-де-Гайя и Коимбра.

В общем рейтинге, учитывающем все эти аспекты, находятся Лиссабон, Порту, Кашкайш, Брага и Коимбра, которые находятся в той же пятерке, что и в предыдущем исследовании, опубликованном в 2019 году.

Исследование зафиксировало «явное замедление спроса на темы, связанные с туризмом», «спрос на жилье и другие вопросы, связанные с качеством жизни, стали иметь особый вес», а пандемия «помогла привлечь больше внимания к социальным факторам, которые часто оказывались на заднем плане».