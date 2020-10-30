Португалия: Лиссабон и Порту - самые дружелюбные города

Два португальских города заняли четвертое и пятое места в десятке самых дружелюбных городов Европы.

Есть несколько причин выбрать город для посещения: его история, архитектура или его невероятные рестораны.

Однако иногда то, что делает место особенным, - это его жители. В конце концов, все мы любим, когда нас хорошо принимают.

По словам читателей Condé Nast Traveler, проголосовавших за Readers 'Choice Awards 2020, эти десять городов наполнены места с самыми улыбчивыми и гостеприимными людьми.

Порту и Лиссабон отмечены высокими местами, а возглавляют список два ирландских города.

Полный список выглядит так:

1. Голуэй, Ирландия;

2. Дублин, Ирландия;

3. Валлетта, Мальта;

4. Порту, Португалия;

5. Лиссабон, Португалия;

6. Болонья, Италия;

7. Эдинбург, Великобритания;

8. Рейкъявик, Исландия;

9. Афины, Греция;

10. Хельсинки, Финляндия.