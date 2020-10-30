Португалия: Лиссабон и Порту - самые дружелюбные города
Главные города страны вошли в десятку лучших.
Два португальских города заняли четвертое и пятое места в десятке самых дружелюбных городов Европы.
Есть несколько причин выбрать город для посещения: его история, архитектура или его невероятные рестораны.
Однако иногда то, что делает место особенным, - это его жители. В конце концов, все мы любим, когда нас хорошо принимают.
По словам читателей Condé Nast Traveler, проголосовавших за Readers 'Choice Awards 2020, эти десять городов наполнены места с самыми улыбчивыми и гостеприимными людьми.
Порту и Лиссабон отмечены высокими местами, а возглавляют список два ирландских города.
Полный список выглядит так:
1. Голуэй, Ирландия;
2. Дублин, Ирландия;
3. Валлетта, Мальта;
4. Порту, Португалия;
5. Лиссабон, Португалия;
6. Болонья, Италия;
7. Эдинбург, Великобритания;
8. Рейкъявик, Исландия;
9. Афины, Греция;
10. Хельсинки, Финляндия.