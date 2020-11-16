Португалия: Лиссабон инвестирует 64 млн в жилищное строительство

Понедельник, 16 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон инвестирует 64 млн в жилищное строительство

Мэрия Лиссабона в 2021 году продолжит реализацию запланированного инвестиционного плана в жилищной сфере.

«Самая трудная часть бюджета на 2021 год, непростая часть любой стратегии, связанной с чрезвычайной ситуацией, состоит в том, чтобы попытаться стратегически сбалансировать этот план с поддержанием инвестиционного потенциала», - признал вице-мэр Лиссабона и ответственный за финансовый департамент Жоау Паулу Сараива на презентации бюджета муниципалитета на 2021 год.

Подчеркнув, что в 2021 году впервые за последнее время бюджет Лиссабонской палаты уменьшится по сравнению с предыдущим годом, Жоау Паулу Сараива заверил, что муниципалитет «выполнит весь план».

Инвестиции подробно описаны в «Лиссабонской инвестиционной программе 21», в которой предусмотрено выделение 523 млн евро. Перечислим некоторые статьи расходов.

Так, в жилищной части лиссабонская мэрия планирует инвестировать 64 млн евро, из которых 4,4 млн будут выделены на программу Renda Segura и ежемесячную арендную субсидию, а 12 млн евро - на строительство новых домов.

На «велосипедную и пешеходную сеть» выделено 12 млн евро, а в восстановление покрытий и «пешеходной доступности» будет инвестировано 14 млн евро.

Статья «Окружающая среда» включает 35 млн евро, 25 млн будет инвестировано в образование, при этом ожидается, что в течение следующего года будет построено более 10 школ и семь детских садов, а на строительство 12 новых центров семейного здоровья будет выделено 14 млн евро.

Теперь документ предстоит обсудить и утвердить на заседании мэрии, а затем и в муниципальной ассамблее Лиссабона.

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