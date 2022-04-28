Португалия. Лиссабон - лучший город для руководителей на удаленке

Четверг, 28 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия. Лиссабон - лучший город для руководителей на удаленке

Алгарве занимает четвертое место, уступая серебро и бронзу Майами и Дубаю.

Лиссабон возглавляет рейтинг лучших городов для удаленной работы руководителей.

«Солнечный климат», «низкая стоимость жизни» и «высокоскоростной интернет» - главные факторы, привлекающие руководителей, ставших с пандемией цифровыми кочевниками, в португальскую столицу.

Далее следуют Майами и Дубай и, на четвертом месте, Алгарве, показывает исследование агентства недвижимости Savills, опубликованное агентством Bloomberg.

«Пандемия побудила руководителей отказаться от офисной жизни. Лиссабон предлагает преимущества жизни в городе и пребывания в Европейском союзе», - говорит Пол Тостевин, директор по глобальным исследованиям в Savills.

Многие компании переносят свои штаб-квартиры в Португалию. Регион становится все более и более интернациональным, и вряд ли в ближайшее время Лиссабон или Португалия снизят темпы».

В рейтинге, хотя и не на подиуме, есть еще один португальский регион: Алгарве, занимающий четвертое место. Климат, пляжи и легкий доступ к остальной части Европы побуждают иностранных инвесторов покупать дома для использования в течение всего года, а не только летом.

«Люди делают свои дома для отдыха более универсальными», - объясняет Джеймс Робинсон, директор по продажам QP Savills, офиса агентства недвижимости в Алгарве.

Также стоит отметить высокие баллы, полученные Барбадосом (Карибский бассейн), Барселоной (Испания) и Дубровником (Хорватия).

Чтобы подготовить это исследование, компания Savills оценила 15 крупнейших рынков жилья по тому, насколько привлекательны они были для удаленных работников в долгосрочной перспективе.

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