Португалия: Лиссабон - на 3 месте среди лучших городов для экспатов

Четверг, 26 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон - на 3 месте среди лучших городов для экспатов

Португальская столица резко выросла в рейтинге.

После 12-го места в прошлом году Лиссабон поднялся на подиум лучших городов для жизни, выбранных экспатриантами.

Столица Португалии заняла третье место в рейтинге InterNations. Лиссабон считается одним из лучших мест для проживания, но многим иностранцам сложно найти жилье.

Лиссабон делит подиум с двумя испанскими городами: Валенсией, которая заняла первое место, и Аликанте. В десятке лучших по-прежнему находятся Малага и Мадрид. С другой стороны, в конце списка лучших городов для экспатриантов такие знаковые места, как Рим, Сеул, Милан, Найроби, Париж, Дублин и Гонконг.

В опросе приняли участие более 15 000 мигрантов 173 национальностей, проживающих в 181 стране. Оценивались пять показателей, при этом португальская столица входит в десятку лучших по трем из них.

Лиссабон выделялся простотой приема (3-е место), качеством городской жизни (4-е место) и стоимостью жизни в местных условиях (6-е место). Подавляющее большинство респондентов, 89%, довольны местным отдыхом.

С другой стороны, португальская столица менее положительно оценивается в городской профессиональной жизни (23-е место) и в индексе финансов и жилья (27-е место). В обоих случаях у экспатриантов есть положительный и отрицательный опыт. Согласно исследованию, они недовольны состоянием экономики, но довольны балансом работы и личной жизни, а также своей работой.

Эмигранты в Лиссабоне по-прежнему удовлетворены своим финансовым положением, но почти три из восьми респондентов заявили, что им трудно найти жилье. Они также отмечают неудовлетворенность местными карьерными возможностями.

10 топ рейтинга:
1. Валенсия;
2. Аликанте;
3. Лиссабон;
4. Панама;
5. Сингапур;
6. Малага;
7. Буэнос-Айрес;
8. Куала-Лумпур;
9. Мадрид;
10. Абу-Даби.

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