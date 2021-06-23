Португалия: Лиссабон на 83 месте среди самых дорогих городов для экспатов

Мерсер обнаружил, что многие компании «предлагают более гибкие возможности для удовлетворения разнообразных личных потребностей сотрудников» , за что неизбежно приходится платить.

«Стоимость жизни в каком-либо месте может оказать существенное влияние на его привлекательность в качестве места назначения для талантов и повлиять на решения о выборе местоположения для организаций, расширяющих и корректирующих свое географическое присутствие», - говорится в исследовании.

Таким образом, компания проанализировала, какие города самые дорогие для экспатриантов, то есть для тех, кто собирается жить в новой стране. В 2021 году Лиссабон выделился в рейтинге, который включает 209 городов.

Португальская столица поднялась на 23 позиции - на 83 место, опережая такие города как Будапешт, Прагу или Торонто, показывает исследование.

Ашхабад (Туркменистан) оказался самым дорогим городом для эмигрантов, обогнав Гонконг, который опустился на второе место. Замыкает тройку лидеров Бейрут, который поднялся на 42 позиции по сравнению с прошлым годом.

Мадрид занял 67 место, Париж - 33, Лондон - 18, а Рим - 47 место.

Самыми дешевыми городами для экспатриантов являются Бишкек (Кыргызстан), Лусака (Замбия) и Тбилиси (Грузия), занимающие 209, 208 и 207 места в рейтинге, подготовленном Mercer.