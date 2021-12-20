Португалия: Лиссабон начнет тестировать автобус «по запросу»

Это первый транспортный пилотный проект по запросу CARRIS, который будет доступен в экспериментальном режиме с 15 июня 2022 года в заранее определенном районе Лиссабона.

Клиенты смогут выбрать исходную и конечную остановки на карте через приложение XBUS by CARRIS. Приложение XBUS информирует клиента о времени ожидания и в пути, позволяя следить за автобусом в режиме реального времени.

По прибытии автобуса на место приложение уведомляет пассажира и следует по указанному маршруту. Водителю система указывает самый быстрый маршрут и пассажира, которого нужно забрать.

Этот пилотный проект будет опробован на территории, охватывающей приходы Авенидаш Новаш, Камполиде и Сан-Домингуш-де-Бенфика. Он приблизительно ограничен территорией к югу от Авенида Алвару Паиш и Авенида даш Форсаш Армадаш, к северу от Авенида Дуке де Авила, и между осью Авенида Жузе Мальоа / Авенида Антониу Аугусто де Агиар и Руа Дона Филипа де Вильена / Руа ду Арку ду Сегу.

XBUS будет доступен в будние дни с 8:00 до 20:00. Применяется обычный тариф, как на регулярные рейсы CARRIS, возможна покупка билета на борту или использование проездного Navegante.

Время и количество автомобилей, выделенных для этого проекта, могут быть скорректированы во время испытаний.

Транспорт по запросу - не первый в Португалии: в настоящее время в Мафре и Майя можно запросить транспортное средство для поездки, пассажиру нужно только выбрать место отправления и назначения.