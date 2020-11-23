Португалия: Лиссабон наряжается к Рождеству

Понедельник, 23 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон наряжается к Рождеству

В Лиссабоне зажглись первые рождественские огни.

Столица Португалии начинает новый рождественский сезон, и эта новость порадовала всех жителей и гостей Лиссабона. Рождественские огни зажгли в пятницу, 20 ноября.

Мэр Фернанду Медина подчеркнул в публикации в социальной сети Twitter, что рождественские украшения в этом году не только радуют жителей, но и помогают «стимулировать традиционную торговлю и развлечения».

Следует напомнить, что сектор торговли и общественного питания серьезно пострадал из-за пандемии, особенно малые и средние предприятия.

Однако теперь лиссабонцы имеют возможность почувствовать дух Рождества, прогуливаясь по улицам португальской столицы.

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