Португалия: Лиссабон наряжается к Рождеству

Столица Португалии начинает новый рождественский сезон, и эта новость порадовала всех жителей и гостей Лиссабона. Рождественские огни зажгли в пятницу, 20 ноября.

Мэр Фернанду Медина подчеркнул в публикации в социальной сети Twitter, что рождественские украшения в этом году не только радуют жителей, но и помогают «стимулировать традиционную торговлю и развлечения».

Следует напомнить, что сектор торговли и общественного питания серьезно пострадал из-за пандемии, особенно малые и средние предприятия.

Однако теперь лиссабонцы имеют возможность почувствовать дух Рождества, прогуливаясь по улицам португальской столицы.