Португалия: Лиссабон нужно защитить от изменений климата

Пятница, 10 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон нужно защитить от изменений климата

Слабая адаптация к изменению климата в Большом Лиссабоне может стать угрозой.

Проблемы могут начаться, если глобальное потепление превысит 1,5 градуса. Таков один из выводов исследования, проводимого проектом PROVIDE.

Тиаго Капела Лоуренсо с факультета наук Лиссабонского университета говорит, что, поскольку город находится рядом со Средиземным морем, столичный район Лиссабона более уязвим для последствий глобального потепления с последствиями «в муниципальном масштабе».

«Прямо сейчас наша политика адаптации учитывает траекторию и рост, который, как ожидается, продолжится до конца века», - объясняет он.

Тиаго Капела Лоуренсу подчеркивает важность политики адаптации к изменению климата под страхом необратимых последствий. Исследователь также говорит, что решать эту проблему необходимо прямо сейчас.

«Факты указывают на то, что мы достигнем повышения на 1,5 градуса в течение следующих двух десятилетий. Это не вызов для конца века, это вызов для ближайших лет. В этот период, когда мы находимся в «перерегулировании», последствия могут быть довольно серьезными с точки зрения температуры, осадков и влияния на городские и социальные системы», - подчеркивает он.

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