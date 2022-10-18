Португалия: Лиссабон - один из самых привлекательных для жизни

Таковы результаты исследованию Holidu, основанного на фразах, обычно используемых при поиске новых впечатлений от жизни за границей.

Результаты показали, что Лиссабон является десятым самым привлекательным городом в Европе для проживания иностранцев, на основании 2500 среднемесячных поисковых запросов по всему миру.

Мягкий климат, гастрономия, безопасность, пляжи, зеленые пейзажи и памятники Лиссабона помогают объяснить эти результаты. И недавнее исследование Idealista подтверждает их: муниципалитет Лиссабона был самым востребованным иностранцами для покупки дома в Португалии во втором квартале 2022 года.

Спрос на дома для покупки в столице особенно выражен семьями из Соединенных Штатов. США, Бразилии, Великобритании, Германии и Франции, указывает то же исследование, опубликованное в июле 2022года.

По словам Holidu, помимо Лиссабона, есть и другие городские центры, которые входят в десятку лучших городов Европы, которые больше всего привлекают иностранцев для проживания:

- Эдинбург, Великобритания (в среднем 20 600 поисковых запросов по всему миру в месяц);

- Дублин, Ирландия (17 570);

- Барселона, Испания (12 000);

- Лондон, Великобритания (10 650);

- Берлин, Германия (5150);

- Париж, Франция (4700);

- Мадрид, Испания (4520);

- Амстердам, Нидерланды (4450);

- Манчестер, Великобритания (3200);

- Лиссабон, Португалия (2500).