Португалия: Лиссабон - один из самых счастливых городов мира

Среда, 30 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон - один из самых счастливых городов мира

В рейтинге Internations Expat City Ranking 2022 Лиссабон занял второе место в мире среди счастливых городов для экспатов.

Благоприятная погода, культура, ночная жизнь и гостеприимство местных жителей - вот основные причины, по которым экспатам нравится жить в Лиссабоне, однако зарплата и возможности карьерного роста в столице Португалии считаются низкими.

В целом, Лиссабон занимает четвертое место в рейтинге из 50 городов мира, а также находится на пятом месте по трем из пяти индексов, включенных в исследование: Качество жизни, личные финансы и легкость обустройства.

Исследование показало, что Лиссабон является одним из городов, где экспаты наиболее довольны своей жизнью за границей (86% довольных против 71% по всему миру). Только экспаты в Валенсии еще более счастливы.

Лиссабон также является одним из городов с наилучшим рейтингом по индексу качества жизни (5 место). Почти все экспаты (98%) довольны климатом и погодой (против 62% по всему миру), что ставит город на первое место в этом отношении.

Фактически, 17% переехали в столицу Португалии ради лучшего качества жизни (по сравнению с 7% в мире), и они не разочарованы.

Кроме того, более девяти из из десяти чувствуют себя в Лиссабоне в безопасности (94% против 81% по всему миру) и считают, что здесь легко передвигаться пешком и на велосипеде.

Лиссабон также занимает пятое место в Индексе легкости обустройства, с особенно высокими результатами в подкатегориях «Дружелюбие местных жителей» (4 место) и «Культура и гостеприимство» (2 место).

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