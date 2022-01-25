Португалия. Лиссабон - один из самых здоровых городов мира

Исследование Money.co.uk поставило Лиссабон на 4 место, сразу после Валенсии, Мадрида и Канберры.

Местные жители и многочисленные влюбленные в Португалию туристы знают, что образ жизни в Лиссабоне улучшается, особенно в отношении мест, способствующих благополучию тела и ума, а также вегетарианских и веганских ресторанов.

Money.co.uk еще раз изучил самые здоровые места для жизни в мире и поместил Лиссабон в топ-4 самых здоровых городов мира для жизни - точнее, на 4-е место, сразу за Валенсией, которая заняла первое место, Мадридом, занявшим второе место, и Канберрой, замкнувшей подиум.

Лиссабон не одинок: Порту также был отмечен в рейтинге как 14-й самый здоровый город в 2022 году.

Были проанализированы несколько городов мира с учетом семи ключевых факторов здорового образа жизни:

- уровень ожирения;

- средняя продолжительность жизни;

- уровень загрязнения в городе;

- здравоохранение;

- безопасность;

- плата за безопасность;

- число часов солнечного света.

К ним были добавлены четыре новых фактора, что улучшило данное исследование:

- количество психиатров, медсестер, социальных работников и психологов в сфере охраны психического здоровья (на 100 000 населения);

- текущие расходы на здравоохранение (% от ВВП);

- доля населения, имеющего доступ к медицинской помощи;

- распространенность психических расстройств и употребление психоактивных веществ.

Пропаганда здорового образа жизни и наличие большого количества открытых пространств для физических упражнений также помогли подтвердить низкий уровень ожирения.