Португалия: Лиссабон одобрил приостановку регистрации новых объектов местной аренды

Под ограничение попали округа, в которых соотношение между количеством недвижимости в аренду и общим объемом жилья равно или превышает 2,5%.

Предложение было одобрено на заседании Палаты в декабре 2021 года. Оттуда оно перешло в Муниципальную ассамблею Лиссабона, за которой остается последнее слово, где и было одобрено 22 марта.

Таким образом, действие новых местных лицензий на размещение приостанавливается в 14 из 24 приходов Лиссабона на период в шесть месяцев с возможностью продления еще на такой же период.

Приходы, на которые распространяется эта временная приостановка: Ажуда (3%), Алькантара (5%), Арейро (3%), Арройос (14%), Авенидаш-Новаш (7%), Белен (4%), Кампо-де-Орике (4%), Эштрела (11%), Мизерикордиа (39%), Парк-даш-Насойш (4%), Пенья-де-Франса (4%), Санта-Мария-Майор (52%), Санту-Антониу (26%) и Сан-Висенте (16%).