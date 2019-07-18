Португалия: Лиссабон отказался тратить туристический сбор на бездомных

Четверг, 18 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: Лиссабон отказался тратить туристический сбор на бездомных

В столице на улице проживает более 300 бездомных.

Накануне городской совет Лиссабона отверг предложение об использовании части доходов, полученных от туристического сбора для расселения бездомных с улиц. По мнению советника по финансовым вопросам Жоау Сарайва, «нет прямой связи между туризмом и проблемой бездомных».

Напомним, новая сумма туристического налога была утверждена в португальской столице в январе 2016 года. Туристы должны оплатить 2 евро за ночь, проведенную в отелях и хостелах. Ранее эта сумма составляла 1 евро.

Напомним, власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек. По официальным данным, больше всего бездомных живет в районе Santa Maria Maior, за ним следует район Арройуш (16,3%) и Сао Висенте (11%). Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 - на улице.

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