Португалия: Лиссабон, Порту и Фуншал - главные веганские города

Основой для изучения стали меню ресторанов, специализирующихся на растительной пище.

В преддверии Всемирного дня вегана, который отмечается 1 ноября, компания решила выяснить, сколько ресторанов в каждом городе предлагают веганские блюда.

На первом месте предсказуемо оказался Лиссабон, на втором - Порту, а третье занял Фуншал с 57 ресторанами, предлагающими веганские блюда.

Следующие строчки рейтинга заслуженно занимают Лагуш, Брага, Коимбра, Фару, Кашкайш, Албуфейра, Сан-Мигель и Синтра.

«Понедельник, 1 ноября - Всемирный день вегана. В последние годы популярна веганская диета, и эта тенденция продолжает расти. Климат, забота о животных и собственном здоровье - независимо от причины, все больше и больше людей придерживаются веганского образа жизни и диеты. В прошлом это часто означало, что диета ограничивалась овощами, зерном или чечевицей, но в настоящее время веганам подают очень аппетитные блюда », - сообщает Holidu.