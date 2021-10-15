Португалия: Лиссабон повышает сейсмостойкость

Программа «ReSist» - таково название инициативы городского совета Лиссабона в отношении частного и муниципального фонда зданий и муниципальной городской инфраструктуры.

«ReSist» будет запущена позже в 2021 году, она предназначена для повышения сейсмической устойчивости зданий в столице Португалии.

По данным муниципалитета, этот инструмент определяет набор из 47 действий, основанных на инфраструктуре знаний и моделирования, участии общества, регулировании и надзоре.

Сегмент инфраструктуры знаний и моделирования призван охарактеризовать сейсмическую уязвимость застроенного парка и городской городской инфраструктуры.

Таким образом, можно будет составить лист сейсмостойкости для зданий и инфраструктуры, чтобы определить приоритетность вмешательства.

С другой стороны, сегмент участия общества включает в себя действия по информированию и обучению, связанные с темой сейсмического риска.

Наконец, сегмент регулирования и проверки включает меры по упрощению процедур, которые должны быть реализованы на уровне городских служб городского совета, такие как определение наиболее подходящих элементов для проекта сейсмического усиления.

По словам муниципалитета, программа будет включать в себя государственные и частные инвестиции.